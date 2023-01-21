Глава СКР взял на контроль дело сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет ждёт жильё

Несмотря на решение суда, девушка так и не получила квартиру

21 января 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему в связи с обращением девушки-сироты из Алтайского края, которая больше 10 лет не может получить положенное по закону жильё. Об этом сообщили в телеграм-канале информационного центра ведомства.

"В аккаунте информационного центра СК России оставила комментарий девушка-сирота из Алтайского края. Она сообщила о непредоставлении органами местного самоуправления положенного ей по закону жилья в городе Барнауле. Более 10 лет девушка стоит в очереди, однако, несмотря на вступившее в силу в 2021 году решение суда, до настоящего времени жилым помещением не обеспечена. Неоднократные обращения в компетентные органы результата не принесли", – говорится в сообщении.

Алтайские следователи по этому факту расследуют уголовное дело.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Алтайскому краю Игорю Колесниченко признать обратившуюся девушку потерпевшей, а также представить доклад о ходе и результатах его расследования.