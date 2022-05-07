Глава Улаганского района Республики Алтай погиб в ДТП

В Республике Алтай в результате ДТП скончался глава Улаганского района Владимир Челчушев. Ему было 48 лет.

«Человек, искренне любивший свою малую Родину, Улаганский район, и неравнодушный к проблемам жителей. Талантливый тренер и яркий спортсмен, который развивал национальные виды спорта и воспитал не один десяток мастеров спорта России», — написал в социальных сетях глава республики Олег Хорохордин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Владимир Челчушев родился 6 мая 1974 года в селе Улаган. В 1997 году окончил Горно-Алтайский государственный университет по специальности «география, экономика», после чего на протяжении нескольких лет работал тренером-преподавателем в улаганской спортивной школе.

В 1999-2000 годах был заведующим отделом по делам молодежи и спорта районной администрации, затем до 2005 года занимал должность преподавателя физической культуры в Алтайском технологическом техникуме сервиса.

С 2005 года по 2009 год был заместителем директора, тренером-преподавателем Школы высшего спортивного мастерства, Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Алтай. В 2009 году стал заместителем главы Улаганского района по социальной политике.

В 2010-2013 годах — заместитель директора по организационно-правовым вопросам в школе высшего спортивного мастерства, Центре спортивной подготовки сборных команд региона. С октября 2013 года — заместитель директора филиала ВГТРК ГТРК «Горный Алтай». В 2014 году был избран депутатом Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай шестого созыва. Был руководителем комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Алтай.

Главой Улаганского района Владимир Челчушев стал в 2018 году.