Главбуха бийской школы осудят за присвоение 1,2 млн рублей

Главного бухгалтера бийской школы осудят за присвоение средств, которые принадлежали образовательному учреждению. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, 46-летняя женщина ежемесячно изготавливала платёжные документы, в которых умышленно завышала размер своей зарплаты и иных выплат, которые причитаются ей, после чего перечисляла их на свои счета.

По данным следователей, с августа 2020-го по июнь 2021 года обвиняемая похитила 1,2 млн рублей, чем причинила ущерб образовательному учреждению в крупном размере.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере”) направлено в суд.