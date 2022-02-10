Главе барнаульского ЗМП предъявили обвинение в неуплате 165 млн рублей налогов

Следственный комитет предъявил обвинение главе барнаульского предприятия “Завод механических прессов” в неуплате налогов в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, действия предпринимателя позволили ему получить налоговые вычеты на сумму более 165 млн рублей.

По данным следствия, мужчина для уклонения от уплаты налогов создал подконтрольные организации, которые формально вошли в производственный процесс ЗМП с возложением на них обязанностей техпосредников. Таким образом, была создана видимость участия этих предприятий как самостоятельных организаций, хотя на самом деле они вели единую производственную деятельность.

Сейчас правоохранителями ведётся сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.