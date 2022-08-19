Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Брюна задержали в Москве

Главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна задержали в Москве. Как сообщает РЕН ТВ, вместе с ним задержали ещё четырёх человек, в том числе и его коллегу по Московскому научно-практическому центру наркологии, вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева.

По предварительным данным, Брюна вместе с коллегами заподозрили в закупке государственными учреждениями тестов и реагентов для определения наркологической зависимости по завышенным ценам. Для этого они якобы организовали сеть аффилированных компаний.

По 27 адресам, в том числе в офисах проходящих по делу компаний и по месту жительства Евгения Брюна, прошли обыски.

Отмечается, что возбуждение уголовного дела произошло после скандала в 2019 году. Тогда в РФ должен был начать действовать новый регламент по получению водителями медсправки. Предполагалось, что водителям для получения медицинского заключения потребуется анализ крови на наличие маркера, который может указывать на хронический алкоголизм. Анализ оказался дорогим, и вступление регламента в действие отменили.