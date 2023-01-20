Главу алтайского отделения почты осудят за кражу пылесоса и 300 тысяч рублей

Экс-заведующая филиалом "Почты России" вину в содеянном не признала, однако следователи собрали доказательства и передали дело в суд

20 января 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экс-глава отделения почтовой связи в одном из сёл Угловского района пойдёт под суд по обвинению в хищении имущества и денежных средств организации в крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, с января по март 2022 года она украла у "Почты России" находящиеся в помещении кухонную машину и пылесос общей ценой более 8 тысяч рублей.

Однако домашней техники ей не хватило. В марте 2022 года женщина похитила из кассы, установленной в отделе почты, вверенные ей денежные средства в сумме более 300 тысяч рублей. Тогда же она через служебную компьютерную программу она перевела денежные средства, принадлежащие организации на свой банковский счёт.

В ходе предварительного следствия бывшая заведующая почтамта вину в содеянном не признала. Следователи собрали достаточные доказательства и передали дело в суд.