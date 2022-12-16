Главу Русского дома в ЦАР госпитализировали после покушения

Дмитрию Сытому пришла посылка, которая взорвалась, когда он решил её открыть

16 декабря 2022, 21:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В столице Центрально-Африканской Республики произошло покушение на руководителя Русского дома Дмитрия Сытого. Как сообщает РИА Новости, эту информацию подтвердил пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин.

«Сегодня утром было совершено покушение на генерального директора Русского дома Дмитрия Сергеевича Сытого, он находится в госпитале», — заявил он.

Сытому пришла посылка, которая взорвалась у него дома. Мужчина, предположительно, получил её в DHL, после чего принёс её к себе и самостоятельно открыл. Как подчеркнул глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, произошедшее расценивается как теракт. С его слов, ранее Сытый получал множество угроз и уже обращался по этому поводу к властям.

Бизнесмен Евгений Пригожин также рассказал, что ранее Сытый уже якобы получал записку «от французов», которые призвали «русских убираться из Африки».