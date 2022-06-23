Горит более 550 гектаров леса. В Минприроды Алтайского края рассказали о крупном пожаре в Угловском районе

В Минприроды Алтайского края рассказали о лесном пожаре, который разгорелся в Угловском районе. Как сообщает пресс-служба ведомства, вблизи села Лаптев Лог пожарные сдерживают распространение огня.

Так, лесной пожар в Озеро-Кузнецовском лесничестве возник 22 июня из-за грозового разряда. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой, чему способствовал порывистый переменчивый ветер и жара.

По данным систем мониторинга, общая площадь распространения огня составляет более 600 га, из которых 553 — гослесфонд.

На месте работает 50 единиц техники, 80 человек лесной пожарной охраны, КАУ «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз», арендаторов лесных участков, МЧС. Координирует тушение лесного пожара оперативный штаб. С воздуха в координации сил и средств помогает вертолет. Спасательной операцией руководит заместитель министра природных ресурсов и экологии Алтайского края, начальник управления лесами Игорь Дергачев.