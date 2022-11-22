Госдума приняла во втором чтении законопроект о прожиточном минимуме на 2023 год

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который устанавливает прожиточный минимум в 2023 году в размере 14 375 рублей, а в 2024 году — в размере 15 049 рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Сумма вычислена исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов.

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Напомним, что в 2022 году прожиточный минимум составляет 11 950 рублей. Для трудоспособного населения он установлен в размере 13 026 рублей, для детей — 11 592 рубля, а для пенсионеров — 10 277 рублей.