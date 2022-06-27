Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Барнауле

В Барнауле водитель фуры насмерть сбил 43-летнего велосипедиста. Как рассказали в ОГИБДД города Барнаула, 44-летний мужчина за рулём Volvo допустил наезд на горожанина на улице Мамонтова, возле дома № 141.

Отмечается, что в момент происшествия велосипедист выехал на дорогу с прилегающей территории. В результате ДТП он получил серьёзные травмы и был доставлен в горбольницу № 1, где скончался. Сотрудники полиции проводят проверку.