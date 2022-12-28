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«Их всех убил». Опубликовано видео допроса убийцы семьи из восьми человек в Макеевке

Трём преступникам срочно понадобились 15 тысяч рублей, в итоге забрали 60 тысяч, телефон и игровую приставку

28 декабря 2022, 17:45, ИА Амител

Подозреваемый в убийстве восьми человек в Макеевке рассказал, как расстреливал людей. Видео допроса опубликовало в своём Telegram-канале МВД ДНР.

Напомним, вечером 26 декабря на территории одного из домовладений обнаружили восемь тел, в том числе четверых детей. В СМИ сообщили, что убитым детям было один, семь и девять лет, причём годовалого застрелили «в упор в голову».

«Я зашёл, их всех убил. В первую очередь — старшего семьи, потом тех, кто были справа. Кто были справа, я не рассматривал. Сколько было всех — не помню. Убил всех», — рассказал мужчина в ходе допроса.

Правоохранители в течение нескольких часов раскрыли жестокое убийство и задержали троих преступников, которые пытались покинуть территорию республики. Как оказалось, им срочно понадобились 15 тысяч рублей. В итоге забрали 60 тысяч, телефон и игровую приставку, а также угнали автомобиль Skoda, который сломался на дороге.

Комментарии 7

  • Наприсоединяли пассажиров
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Было бы там 20 человек и двадцать убилбы, вы посмотрите на этого нациста безмозглого и эта шлюха, они спокойные безразличны ко всему. О чем с ними говорить. Расстрелять и собакам отдать.
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, какой тебе это нацист? Это тожероссиянин
    28 декабря, Гость   Ответить
  • С буквой z, на фоне убийцц походу переборщили фильмокруты
    28 декабря, Гость   Ответить
  • Повесить эту мразь на площади.Правда жалко что законодательство РФ очень толерантно относится к такого рода кровавым преступлениям и очень жестоко к обычным правонарушениям. Правда можно отменить временно мораторий на смертную казнь на период до победы в СВО.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Там не все тожероссияне, пробандеровцев полно
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Интересно, что там правоохранительные органы работают, задержали быстро и эти в ВСУ перебежать не успели
    29 декабря, Гость   Ответить
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