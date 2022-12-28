«Их всех убил». Опубликовано видео допроса убийцы семьи из восьми человек в Макеевке

Трём преступникам срочно понадобились 15 тысяч рублей, в итоге забрали 60 тысяч, телефон и игровую приставку

28 декабря 2022, 17:45, ИА Амител

Подозреваемый в убийстве восьми человек в Макеевке рассказал, как расстреливал людей. Видео допроса опубликовало в своём Telegram-канале МВД ДНР.

Напомним, вечером 26 декабря на территории одного из домовладений обнаружили восемь тел, в том числе четверых детей. В СМИ сообщили, что убитым детям было один, семь и девять лет, причём годовалого застрелили «в упор в голову».

«Я зашёл, их всех убил. В первую очередь — старшего семьи, потом тех, кто были справа. Кто были справа, я не рассматривал. Сколько было всех — не помню. Убил всех», — рассказал мужчина в ходе допроса.

Правоохранители в течение нескольких часов раскрыли жестокое убийство и задержали троих преступников, которые пытались покинуть территорию республики. Как оказалось, им срочно понадобились 15 тысяч рублей. В итоге забрали 60 тысяч, телефон и игровую приставку, а также угнали автомобиль Skoda, который сломался на дороге.