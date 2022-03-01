Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле
Пожилой мужчина переходил дорогу в районе дома на улице Антона Петрова, 185
1 марта 2022, 14:27
1 марта в Барнауле водитель за рулём Hyundai Solaris насмерть сбил мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции города Барнаула, инцидент произошёл в 15:10 на улице Антона Петрова в районе дома № 185.
Предварительно установлено, что 29-летний мужчина за рулём иномарки наехал на 82-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
Полиция назначила проверку, обстоятельства происшествия выясняются.
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