Иномарка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе в Барнауле

1 марта в Барнауле водитель за рулём Hyundai Solaris насмерть сбил мужчину. Как сообщили в Госавтоинспекции города Барнаула, инцидент произошёл в 15:10 на улице Антона Петрова в районе дома № 185.

Предварительно установлено, что 29-летний мужчина за рулём иномарки наехал на 82-летнего пенсионера, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Полиция назначила проверку, обстоятельства происшествия выясняются.