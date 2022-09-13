Иномарка врезалась в торговый павильон в Рубцовске

Утро в Рубцовске началось с необычной аварии. Иномарка здесь протаранила торговый павильон.

По словам очевидцев, водитель серебристого автомобиля не справился с управлением и врезался в павильон на улице Пролетарской.

Как рассказала автор сообщества «Блогерша Рубцовск», водитель трезв. Он утверждает, что пытался уйти от столкновения на дороге, поскольку его подрезали.

Снаружи обрушился козырёк перед дверью, но основные повреждения произошли внутри помещения. Здесь после аварии повалилось множество стендов и холодильников с товаром.