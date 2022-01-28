Иномарка вылетела на тротуар после жёсткого столкновения в Барнауле

Жёсткое столкновение двух иномарок произошло на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова. Как сообщают очевидцы в паблике “Инцидент Барнаул”, машина марки Ford въехала в борт автомобиля Nissan, который от удара вылетел на тротуар.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара серьёзно пострадала передняя часть Ford, а у японской иномарки смяло переднюю и заднюю двери по правой стороне.

Информация о наличии пострадавших в ДТП уточняется.

Напомним, серьёзное ДТП произошло 28 января в 07:30 на 193-м километре автодороги Р-256. Водитель грузового автомобиля МАН при движении со стороны Барнаула в сторону Новосибирска допустил опрокидывание большегруза.