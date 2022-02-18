Иномарку выбросило на тротуар после ДТП в Барнауле
Автомобиль столкнулся с машиной такси и оказался на пешеходной зоне
18 февраля 2022, 05:15, Илья Звягинцев
Утром 18 февраля на улице Матросова произошло ДТП. Подробности происшествия рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».
Lexus столкнулся с автомобилем такси и вылетел на тротуар. Не остановили его даже специальные ограждения, поскольку он пронёсся в нескольких сантиметрах от них и едва не врезался в продуктовый павильон.
У такси отлетел бампер, а сама машина осталась стоять на дороге.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Людей на тротуаре в момент аварии не было.
Движение на оживлённом участке дороги оказалось затруднено.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в аварии с участием скорой помощи в Алтайском крае
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