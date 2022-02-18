Иномарку выбросило на тротуар после ДТП в Барнауле

Утром 18 февраля на улице Матросова произошло ДТП. Подробности происшествия рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Lexus столкнулся с автомобилем такси и вылетел на тротуар. Не остановили его даже специальные ограждения, поскольку он пронёсся в нескольких сантиметрах от них и едва не врезался в продуктовый павильон.

У такси отлетел бампер, а сама машина осталась стоять на дороге.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Людей на тротуаре в момент аварии не было.

Движение на оживлённом участке дороги оказалось затруднено.