Иномарку выбросило на тротуар после ДТП в Барнауле

Автомобиль столкнулся с машиной такси и оказался на пешеходной зоне

18 февраля 2022, 05:15, Илья Звягинцев

Утром 18 февраля на улице Матросова произошло ДТП. Подробности происшествия рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул».

Lexus столкнулся с автомобилем такси и вылетел на тротуар. Не остановили его даже специальные ограждения, поскольку он пронёсся в нескольких сантиметрах от них и едва не врезался в продуктовый павильон.

У такси отлетел бампер, а сама машина осталась стоять на дороге.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Людей на тротуаре в момент аварии не было.

Движение на оживлённом участке дороги оказалось затруднено.

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