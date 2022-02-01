Иностранного студента алтайского медуниверситета задержали с серьёзной партией наркотиков

Правоохранители задержали в Барнауле иностранного студента алтайского медуниверситета с крупной партией наркотиков. Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, запрещённые вещества он мог хранить в общежитии вуза.

21-летнего парня задержали в то время, когда он раскладывал закладки. Предположительно, такую работу иностранец нашёл себе в чате одного известного мессенджера.

Все наркотики молодой человек мог хранить и фасовать прямо в общежитии университета. Исходя из этого, у правоохранителей могут возникнуть вопросы к обеспечению безопасности в местах проживания студентов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле за торговлю наркотиками осудят школьницу и её знакомого.