Иностранного студента алтайского медуниверситета задержали с серьёзной партией наркотиков
Предполагается, что хранить запрещённые вещества молодой человек мог в общежитии
Правоохранители задержали в Барнауле иностранного студента алтайского медуниверситета с крупной партией наркотиков. Как сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, запрещённые вещества он мог хранить в общежитии вуза.
21-летнего парня задержали в то время, когда он раскладывал закладки. Предположительно, такую работу иностранец нашёл себе в чате одного известного мессенджера.
Все наркотики молодой человек мог хранить и фасовать прямо в общежитии университета. Исходя из этого, у правоохранителей могут возникнуть вопросы к обеспечению безопасности в местах проживания студентов.
Ранее сообщалось, что в Барнауле за торговлю наркотиками осудят школьницу и её знакомого.