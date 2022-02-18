Источник: одна из школ в Барнауле получила сообщение о минировании

17 февраля правоохранительные органы получили сообщение о минировании барнаульского лицея № 2. Об этом amic.ru рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Угрожающее послание было оставлено на странице во «ВКонтакте». Автор заявил, что взорвёт учебное заведение, потому что в нём находятся «его враги».

Информацию о минировании могли оставить через взломанный профиль в соцсети.

Источник amic.ru добавил, что по результатам проверки взрывного устройства в здании лицея не обнаружили.

Напомним, в январе 2022 года по России прокатилась волна ложных сообщений о минировании в учебных заведениях. Все барнаульские школы также получали подобные послания.