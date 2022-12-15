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Избил и срезал прядь волос: пьяный барнаулец угрожал своей жене убийством из-за маникюра и косичек на голове

Мужчина признал свою вину, однако судья прекратил уголовное дело из-за примирения сторон

15 декабря 2022, 18:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Барнаулец избил свою жену и срезал ножом прядь волос на голове, а после, приставив нож к шее, угрожал ей убийством. Как сообщает пресс-служба управления юстиции Алтайского края, поводом для конфликта послужил внешний вид супруги — мужу не понравился маникюр и косички на голове его жены.

Отмечается, что во время инцидента мужчина был пьян. Он полностью признал свою вину по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), однако мировой судья судебного участка № 7 Центрального района прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

Напомним, что ранее коллегия присяжных признала виновным в убийстве бывшей учительницы 23-летнего жителя Новоалтайска. Суд, в свою очередь, приговорил его к 19 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года.

Комментарии 4

  • Правильна: бьет значит любит.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • После избиения и угрозы убийством произошло примирение сторон и преступление испарилось и муж стал белым и пушистым. Понятно что жёнушка неадекватная, и у них всё пойдёт по кругу с усугублением и в следующий раз вместо угрозы пырнёт ножом. Может она пошла на примирение из за боязни, что после наказания муженёк её убьёт? Зря простила, именно безнаказанность развяжет ему руки. Человек, который избивает и угрожает убийством является социально опасным и почему-то жене отвели роль "казнить или миловать"?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а если сильно любит, то точно убьёт.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • а если сильно любит, то точно убьёт - какие у вас интересные представления о любви.
    16 декабря, Гость   Ответить
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