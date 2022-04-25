«Избивали табуретом»: Выставивший ребенка на мороз житель Алтайского края объяснил причины своей жестокости

Житель села Селезнёво Шелаболихинского района Алексей Зулин, осуждённый за издевательства над детьми гражданской супруги, объяснил свои действия желанием «воспитать» их. Как сообщает «Банкфакс», сотрудникам опеки осуждённый на два года мужчина открыто заявлял, что родители обращались с ним точно таким же образом — «воспитывали табуретом».

Напомним, что о методах воспитания 34-летнего Алексея Зулина стало известно на всю страну в январе 2022 года. Тогда односельчанка мужчины заметила на улице его голого пасынка, которого отчим выгнал на мороз за то, что он испачкал стол и не вытер.

Выяснилось, что случай не исключительный, — Зулин и раньше избивал детей сожительницы. На момент происшествия в отношении него расследовалось уголовное дело по двум статьям, связанным с умышленным причинением вреда здоровью лёгкой и средней тяжести.

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Позднее Алексея признали виновным и избрали ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Зулин не стал оспаривать вердикт — в ходе суда он признал свою вину и раскаялся, а свои действия он объяснял «воспитательными» целями.

Уголовное дело касалось случая, когда Алексей Зулин побил детей, потому что они будто бы не хотели учить буквы. Каждому из пасынков он нанёс более 20 ударов по разным частям тела, в том числе по лицу. У одного из детей оказался сломан нос. Преступление было выявлено благодаря тому, что домой к мужчине приехал участковый уполномоченный, чтобы проверить семью, поскольку она состоит на учёте в ПДН.

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Причём изначально Зулин не сознался в избиении. Он уверял правоохранителя, что дети получили травмы во время драки между собой. Однако перед сотрудниками районного комитета по образованию мужчина не стеснялся. В материалах суда сказано, что одна из сотрудниц заявила, что знала о регулярном избиении детей, ей об этом говорил сам Зулин.

«Зулин лично ей заявил, что „его в детстве также воспитывали табуретом“, то есть избивали, и он тоже детей своей сожительницы „будет воспитывать табуретом“, то есть применять к ним физическое насилие и издеваться над ними физически и морально в „воспитательных целях“», — написано в материалах дела.

Отметим, что мужчину может ждать ещё один срок — уже за случай в январе 2022 года, когда мальчика выгнали на мороз, и за другие издевательства над детьми.