КамАЗ протащил легковушку по трассе после лобового столкновения в Алтайском крае
Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик
13 ноября 2022, 18:17, Илья Звягинцев
Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном главке МВД.
По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.
По словам очевидцев, после удара КамАЗ около 30 метров тащил легковушку по трассе.
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.
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