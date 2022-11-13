КамАЗ протащил легковушку по трассе после лобового столкновения в Алтайском крае

Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовик

13 ноября 2022, 18:17, Илья Звягинцев

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По словам очевидцев, после удара КамАЗ около 30 метров тащил легковушку по трассе.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.

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