КамАЗ протащил легковушку по трассе после лобового столкновения в Алтайском крае

Смертельная авария произошла на трассе в Алтайском крае. Подробности рассказали в региональном главке МВД.

По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

По словам очевидцев, после удара КамАЗ около 30 метров тащил легковушку по трассе.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте происшествия. Его личность устанавливается.