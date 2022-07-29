Карьерный взрыв: в ГУ МЧС объяснили, что за «землетрясение» ощутили жители Барнаула

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю объяснили «землетрясение», которое ощутили сегодня жители Барнауле. Как сообщает пресс-центр ведомства, по данным сейсмостанций около 14:00 местного времени был зафиксирован «карьерный взрыв» на территории Новосибирской области магнитудой 2,4 балла.

Жалоб от населения в службы спасения не поступало.