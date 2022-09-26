Кемеровчане похитили у алтайского фермера 21 корову. Вернуть удалось лишь часть

Полиция Алтайского края раскрыла кражу 21 коровы, которая произошла в селе Верх-Яминское. Как сообщает «МВД-Медиа», накануне в дежурную часть поступило заявление от местного жителя — по его словам, ночью неизвестные похитили из загона животных на 1,5 млн рублей.

В ходе проведения оперативно-разыскных и поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что похищенный скот был вывезен в Кемеровскую область на грузовике. Через некоторое время оперативники вышли на след водителя транспортного средства, который пояснил, что его наняли двое мужчин для поездки в Целинный район. Благодаря этой информации им удалось установить личности похитителей, которыми оказались двое жителей Кемеровской области — 1965 и 1987 года рождения. Подозреваемые были задержаны по месту жительства.

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Происшествия Легковушка «лоб в лоб» врезалась в грузовик на алтайской трассе

Злоумышленники рассказали, что украли животных для продажи. В дороге три коровы погибли, ещё трёх они забили и реализовали на мясо, оставшихся 15 продали фермеру. В настоящее время животные возвращены владельцу.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.