Коммунальная авария оставила без холодной воды три дома в центре Барнаула

В центре Барнаула 19 ноября три дома остались без воды из-за коммунальной аварии, сообщили в Telegram-канале мэрии.

Инцидент случился на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Чкалова. Сейчас там трудятся специалисты Барнаульского водоканала, которые уже приступили к земляным работам.

«Холодное водоснабжение ограничено по адресам: Красноармейский, 73, 73а, 75. Снижено давление воды в границах проспекта Красноармейского, улиц Чкалова, Промышленной, Толстого», — отметили в горадминистрации.

Кроме того, ограничили движение транспорта по улице Чкалова в районе дома № 89. Ожидается, что работы будут завершены в 20:30.