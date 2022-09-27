Короткое замыкание: в Бийске на линии сгорел трамвай

В Бийске сгорел трамвай. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, инцидент произошел возле дома на улице Мерлина, 61.

Отмечается, что пассажиры смогли самостоятельно покинуть транспортное средство. Возгорание ликвидировано оперативно прибывшими спасателями. Площадь пожара составила порядка 15 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина происшествия — короткое замыкание электропроводки.