Крупная коммунальная авария произошла в Барнауле

На месте работают 23 единицы техники

21 января 2023, 09:26, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Барнаульский водоканал и дорожная служба города устраняют последствия выхода воды на проспекте Комсомольском, сообщили в телеграм-канале мэрии.

"21 января в 5 утра в результате повреждения на водопроводной сети диаметром 300 мм по адресу пр. Комсомольский, 87, произошёл выход воды на проезжую часть. Барнаульский водоканал и дорожная служба города незамедлительно приступили к устранению последствий повреждения", – рассказали в горадминистрации.

Из-за аварии отключили холодную воду в жилых домах по проспекту Комсомольскому, 81, 87 и улице Советской, 3, 3а, 5 и 6. Также ограничение затронуло два административных здания по адресу проспект Комсомольский, 118, 120. Воду подвозят по заявкам.

С последствиями аварии борются пять автогрейдеров, восемь коммунальных дорожных машин, три фронтальных погрузчика, один мини-погрузчик и шесть тракторов со щётками. Барнаульцев просят соблюдать ПДД и заранее выбирать пути объезда этого участка.