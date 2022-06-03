Крупный бизнес-центр загорелся в Москве

В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза», ранг пожара повышен до максимального — пятого, сообщает ТАСС.

Как рассказал источник издания, несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, ещё один — на седьмом. Огнём охвачены первые четыре этажа.

В МЧС отметили, что площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1000 кв. м. В тушении участвуют 180 человек и 41 единица техники.