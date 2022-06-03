Крупный бизнес-центр загорелся в Москве
В здании находятся люди
3 июня 2022, 14:43, Никита Черников
В Москве загорелся бизнес-центр «Гранд Сетунь плаза», ранг пожара повышен до максимального — пятого, сообщает ТАСС.
Как рассказал источник издания, несколько человек заблокированы на шестом этаже здания, ещё один — на седьмом. Огнём охвачены первые четыре этажа.
В МЧС отметили, что площадь пожара, по предварительным данным, составляет 1000 кв. м. В тушении участвуют 180 человек и 41 единица техники.
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