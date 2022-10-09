Крупный ландшафтный пожар произошел в Змеиногорском районе

Крупный ландшафтный пожар произошёл неподалёку от Змеиногорска. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Отмечается, что возгорание случилось неподалёку от населённого пункта, но пожарные устранили возможность распространения огня.

На месте работали восемь автоцистерн, 24 человека личного состава, два трактора и две водовозки.

«На сегодняшний день в Алтайском крае сохраняется высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная (5 класс горимости) пожароопасность. В условиях сухой и ветреной погоды велик риск возгораний сухой растительности», — напомнили в МЧС.