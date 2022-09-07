Крупный пожар произошел в известном кафе в Барнауле. Обновлено

Крупный пожар произошел на территории кафе «Ноев ковчег» на улице Ленточный бор в Барнауле. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в тушении задействовано семь автоцистерн.

На данный момент у здания горит крыша, площадь возгорания составляет около 100 квадратных метров.

Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», на пересечении улицы Власихинской и шоссе Ленточный бор перекрыто движение, все затянуто дымом.

UPD. В 21:42 пресс-центр ведомства сообщил, что пожар локализован на площади 115 кв м. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается.