Крупный пожар произошёл в жилом доме в Барнауле
В тушении принимают участие 24 человека и пять автоцистерн
14 октября 2022, 20:58
Днём 14 октября в Барнауле на улице Якутской произошёл пожар в частном жилом доме. Как сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров.
В тушении принимают участие 24 человека и пять автоцистерн. Причина пожара пока неизвестна.
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