Крупный пожар произошёл в жилом доме в Барнауле

Днём 14 октября в Барнауле на улице Якутской произошёл пожар в частном жилом доме. Как сообщает пресс-центр регионального ГУ МЧС, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

В тушении принимают участие 24 человека и пять автоцистерн. Причина пожара пока неизвестна.