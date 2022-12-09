Крупный пожар с мощным взрывом произошёл в торговом центре в Подмосковье. Есть погибший

Пожарные ликвидируют крупное возгорание в ТЦ «Мега Химки», расположенном в подмосковном городе Химки, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Пожар, который сопровождался мощным взрывом, начался в 6 утра мск в гипермаркете OBI. На данный момент возгорание локализовали на площади 7 тысяч квадратных метров.

«Тушение осложняется конструктивными особенностями здания, большой горючей нагрузкой. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. Вследствие этого пожар получил быстрое распространение на большую площадь», — говорится в сообщении.

Как отметил начальник МЧС по Московской области Сергей Полетыкин, в результате инцидента погиб один человек. ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что это — охранник гипермаркета.

В тушении участвует 141 человек личного состава, 47 единиц техники, в том числе от МЧС 75 человек и 22 единицы техники. Также уточняется, что произошло обрушение на площади 5 тысяч квадратных метров.