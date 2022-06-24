Крупный пожар в Угловском районе локализуется
Угрозы населённым пунктам нет
24 июня 2022, 15:01, Никита Черников
Пожар в Угловском районе Алтайского края локализуется, сообщают в МЧС и Минприроды региона.
Пройденная огнём площадь остановилась на 615 га и больше не увеличивается. Ликвидацию пламени координируют с воздуха.
Села Шадруха, Топольное, Лаптев Лог и Борисовка в безопасности, ни один пожарный или местный житель в огне не пострадал.
Сейчас на месте работают 219 человек и 73 единицы техники. Нехватки ресурсов нет.
Лесной пожар в Угловском районе возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой.
В алтайском Минприроды назвали фейком сведения о том, что люди «готовы рыть окопы» из-за пожара в Угловском районе
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