Крупный пожар в Угловском районе локализуется

Пожар в Угловском районе Алтайского края локализуется, сообщают в МЧС и Минприроды региона.

Пройденная огнём площадь остановилась на 615 га и больше не увеличивается. Ликвидацию пламени координируют с воздуха.

Села Шадруха, Топольное, Лаптев Лог и Борисовка в безопасности, ни один пожарный или местный житель в огне не пострадал.

Сейчас на месте работают 219 человек и 73 единицы техники. Нехватки ресурсов нет.

Лесной пожар в Угловском районе возник 22 июня из-за удара молнии. К утру 23 июня его удалось потушить, однако к обеду огонь разгорелся с новой силой.