Культовое сооружение буддистов разрушили вандалы на Алтае

С заявлением о вандализме в полицию обратился руководитель одной из религиозных организаций республики, пишут «Новости Горного Алтая». Обращение зарегистрировано 17 мая.

Субурган был установлен в урочище Ак-Кобы возле села Боочи ещё в 1996 году. До настоящего времени каменная ступа стояла без повреждений, верующие повязывали ленточками деревья возле этого культового сооружения, молились. Как считают буддисты, субурганы обладают магической силой, помогают верующим, посещающим такие места, очиститься от пороков и развить добродетели.