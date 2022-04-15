Купил одежду и еду: в Алтайском крае осудят подростка за кражу денег с банковской карты

В Кулундинском районе 16-летнего подростка осудят по обвинению в краже более 8 тысяч рублей с карты местного жителя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, по версии следователей, в октябре 2021 года школьник нашёл банковскую карту с бесконтактной оплатой.

Несовершеннолетний решил не искать хозяина, а пошёл по магазинам. Подросток купил одежду, средства гигиены и продукты питания в разных магазинах района, на общую сумму более 8 тысяч рублей. О снятии денежных средств 25-летний потерпевший узнал, когда ему пришло СМС-оповещение, после чего заблокировал карту.

В ходе предварительного следствия подросток вину не признал, но возместил материальный ущерб потерпевшему. Дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта с причинением значительного ущерба гражданину») направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению преступлений.