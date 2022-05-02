Квартира на пятом этаже многоэтажки сгорела в Барнауле

Пожар произошёл в квартире на пятом этаже в доме по адресу Малахова, 116, в Барнауле. Как сообщает «Инцидент Барнаул», пожарные вынесли из помещения одного человека на одеяле, однако все жильцы дома остались живы.

«По словам соседей, в квартире, в которой произошёл пожар, людей не было. До приезда спасателей соседи (несколько мужчин) начали ломать дверь в квартиру на пятом этаже, долго не могли сломать. Пытались тушить. Пострадала квартира на шестом этаже (балкон и комната)», — рассказала участница сообщества.

Она также выразила слова благодарности пожарным и медикам, которые прибыли на вызов.