Легковой автомобиль горел минувшей ночью в Барнауле

От огня пострадала соседняя машина

24 декабря 2022, 18:00, Никита Черников

Фото: druzhnyyrayon

В Барнауле в ночь на 24 декабря на парковке загорелась легковушка, сообщается в паблике Barnaul 22.

Инцидент случился на Павловском тракте у дома № 162б (ЖК «Краски»). На месте работало несколько пожарных машин. От огня пострадало соседнее авто.

Что стало причиной инцидента, не уточняется.

Фото: druzhnyyrayon

Напомним, 23 декабря в Барнауле водитель иномарки врезался в четыре машины, а затем залетел под грузовик.