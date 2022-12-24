НОВОСТИПроисшествия

Легковой автомобиль горел минувшей ночью в Барнауле

От огня пострадала соседняя машина

24 декабря 2022, 18:00, Никита Черников

Фото: druzhnyyrayon
Фото: druzhnyyrayon

В Барнауле в ночь на 24 декабря на парковке загорелась легковушка, сообщается в паблике Barnaul 22.

Инцидент случился на Павловском тракте у дома № 162б (ЖК «Краски»). На месте работало несколько пожарных машин. От огня пострадало соседнее авто.

Что стало причиной инцидента, не уточняется.

Фото: druzhnyyrayon

Напомним, 23 декабря в Барнауле водитель иномарки врезался в четыре машины, а затем залетел под грузовик.

Комментарии 2

  • да тут и уточнять нечего,автоподогрев однозначно при закрытом тряпками двигателе.
    25 декабря, Гость   Ответить
  • никто не готовит нормально машины к зиме и потом удивляются
    27 декабря, Гость   Ответить
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