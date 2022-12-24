Легковой автомобиль горел минувшей ночью в Барнауле
От огня пострадала соседняя машина
24 декабря 2022, 18:00, Никита Черников
Фото: druzhnyyrayon
В Барнауле в ночь на 24 декабря на парковке загорелась легковушка, сообщается в паблике Barnaul 22.
Инцидент случился на Павловском тракте у дома № 162б (ЖК «Краски»). На месте работало несколько пожарных машин. От огня пострадало соседнее авто.
Что стало причиной инцидента, не уточняется.
Фото: druzhnyyrayon
Напомним, 23 декабря в Барнауле водитель иномарки врезался в четыре машины, а затем залетел под грузовик.
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