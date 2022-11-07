Легковушка превратилась в груду металлолома после столкновения с грузовиком на алтайской трассе

Жёсткое ДТП с участием легковушки и грузовика произошло на трассе К-03 Рубцовск — Змеиногорск в Алтайском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Рубцовск».

На опубликованных кадрах можно заметить, что «Лада» буквально превратилась в груду металлолома. Большегруз же от удара практически не пострадал.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Информация об обстоятельствах происшествия, а также раненых и погибших, уточняется.