Легковушка превратилась в груду металлолома после столкновения с грузовиком на алтайской трассе
Большегруз от удара практически пострадал
7 ноября 2022, 08:15, Никита Черников
Жёсткое ДТП с участием легковушки и грузовика произошло на трассе К-03 Рубцовск — Змеиногорск в Алтайском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Рубцовск».
На опубликованных кадрах можно заметить, что «Лада» буквально превратилась в груду металлолома. Большегруз же от удара практически не пострадал.
Фото: «Инцидент Рубцовск»
Информация об обстоятельствах происшествия, а также раненых и погибших, уточняется.
В салоне было 49 пассажиров. Появились подробности столкновения автобуса с грузовиком в Алтайском крае
Комментарии
Новости партнеров