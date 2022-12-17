Легковушка врезалась в трактор в Барнауле

Авария случилась на улице Новосибирской

17 декабря 2022, 18:45, Никита Черников

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

В столице Алтайского края легковушка врезалась в трактор, сообщает «Инцидент Барнаул».

Авария случилась утром 17 декабря на улице Новосибирской. На опубликованном видео можно заметить, что всё произошло в тот момент, когда спецтехника выехала на дорогу.

Пользователи не сошлись во мнении касательно того, кто именно виноват в ДТП: водитель легковушки, трактора или и тот и другой.