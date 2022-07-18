Лишился руки: в ГИБДД раскрыли детали наезда трамвая на человека в Барнауле

30-летний мужчина пострадал в ДТП с наездом трамвая на пешехода на улице Антона Петрова в Барнауле. Как сообщает «Инцидент Барнаул», пострадавший лишился руки.

По информации ОГИБДД Барнаула, в 16:51 женщина-водитель, управляя вагоном, допустила наезд на мужчину, который ожидал трамвай на остановочной платформе. В результате ДТП пешеход с полученными повреждениями госпитализирован. В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка.