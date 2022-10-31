Людей зажало в салоне: жесткая авария произошла в Барнауле

Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц Звездной и Трактовой в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на слова очевидца, виновником ДТП стал водитель за рулем Hyundai Tucson, который не уступил дорогу Chevrolet Lanos.

Как заявил свидетель аварии, в салоне легкового авто зажало людей. Подробности происшествия и наличие пострадавших в ДТП уточняется.