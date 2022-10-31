Людей зажало в салоне: жесткая авария произошла в Барнауле
По словам очевидца, виновником ДТП стал водитель за рулем Hyundai Tucson, который не уступил дорогу
31 октября 2022, 21:14
Два легковых автомобиля столкнулись на пересечении улиц Звездной и Трактовой в Барнауле. Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул» со ссылкой на слова очевидца, виновником ДТП стал водитель за рулем Hyundai Tucson, который не уступил дорогу Chevrolet Lanos.
Как заявил свидетель аварии, в салоне легкового авто зажало людей. Подробности происшествия и наличие пострадавших в ДТП уточняется.
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