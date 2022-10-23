Два пилота погибли при падении военного самолёта на жилой дом в Иркутске

Два пилота погибли при падении истребителя Су-30 на частный двухэтажный дом в Иркутске 23 октября, среди гражданских пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор области Игорь Кобзев.

«Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения — ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 квадратных метров на две семьи. Самолёт СУ проводил испытательный полёт», — написал политик в своём Telegram-канале.

По данным Mash, пилоты скончались ещё до крушения — предварительно, они задохнулись.

В ГУ МЧС России по Иркутской области отмечают, что площадь пожара составила 200 квадратных метров, он локализован. В ведомстве также отметили, что борт рухнул на деревянный дом во время испытательного полёта в секторе частной застройки. «К счастью, людей в этот момент в доме не было», — уточнили в Telegram-канале министерства.