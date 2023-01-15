Мать погибшей в Советской ЦРБ девочки пожаловалась на травлю
По её словам, после суда в её стороны посыпались угрозы и обвинения в том, что она "оставила район без врачей"
15 января 2023, 16:45, ИА Амител
Мама погибшей в Советской ЦРБ годовалой девочки Регина Голошубова заявила о том, что она столкнулась с травлей после суда над врачами. Её слова передают "Вести Алтай".
Напомним, что ребёнок поступил в больницу 11 января 2021 года с ожогами, после того как опрокинула на себя стакан с кипятком. Врачи провели катетеризацию подключичной вены ребёнку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. Также они не использовали ультразвуковую визуализацию и ЭКГ-мониторинг.
Девочка погибла, а в её лёгком нашли 38 повреждений.
Суд приговорил врачей к трём годам колонии и запрету на ведение медицинской деятельности на срок в два года.
Мама умершей девочки рассказала журналистам о том, что после суда ей стали поступать угрозы. Люди пишут ей, что она оставила район без врачей.
Оказалось, что в ходе следствия женщине предлагали денежную компенсацию в обмен на расписку о том, что семья не имеет претензий к врачам.
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