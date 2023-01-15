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Мать погибшей в Советской ЦРБ девочки пожаловалась на травлю

По её словам, после суда в её стороны посыпались угрозы и обвинения в том, что она "оставила район без врачей"

15 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мама погибшей в Советской ЦРБ годовалой девочки Регина Голошубова заявила о том, что она столкнулась с травлей после суда над врачами. Её слова передают "Вести Алтай".

Напомним, что ребёнок поступил в больницу 11 января 2021 года с ожогами, после того как опрокинула на себя стакан с кипятком. Врачи провели катетеризацию подключичной вены ребёнку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. Также они не использовали ультразвуковую визуализацию и ЭКГ-мониторинг.

Девочка погибла, а в её лёгком нашли 38 повреждений.

Суд приговорил врачей к трём годам колонии и запрету на ведение медицинской деятельности на срок в два года.

Мама умершей девочки рассказала журналистам о том, что после суда ей стали поступать угрозы. Люди пишут ей, что она оставила район без врачей.

Оказалось, что в ходе следствия женщине предлагали денежную компенсацию в обмен на расписку о том, что семья не имеет претензий к врачам.

 

Комментарии 10

  • За угрозы можно и на бабки поставить Не девяностые...
    15 января, Гость   Ответить
  • Один из врачей, фамилия которого начинается на Ч был вечно пьян, пил ежедневно не просыхая.
    15 января, Гость   Ответить
  • Держись! Правда на твоей стороне!
    15 января, Гость   Ответить
  • Лучше вообще без врачей, чем с врачам-убийцами. Народ безумный у нас, раз шлёт угрозы женщине, потерявшей ребенка по вине врачей.
    15 января, Гость   Ответить
  • Какие твари ещё могут угрожать после такого!!
    15 января, Гость   Ответить
  • Гость, Один из врачей, фамилия которого начинается на Ч... Срульман?
    15 января, Гость   Ответить
  • Травля , скорее всего, исходит от родственников этих "врачей". Вычислить их и привлечь за травлю.
    15 января, Гость   Ответить
  • Ничего удивительного. Вся медицина сейчас - это не про здоровье вовсе, а про циничное зарабатывание денег на болях, болезнях и на горе людей. Мало кто способен понять, что рвачи вообще никого не лечат, а лишь временно снимают симптомы токсичной химией, сокращая жизнь на десятилетия.
    16 января, Гость   Ответить
  • Какая то врачебная мафия
    16 января, Гость   Ответить
  • Девочка погибла, а в её лёгком нашли 38 повреждений.==========Это убийцы.....
    16 января, Гость   Ответить
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