Мать погибшей в Советской ЦРБ девочки пожаловалась на травлю

По её словам, после суда в её стороны посыпались угрозы и обвинения в том, что она "оставила район без врачей"

15 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мама погибшей в Советской ЦРБ годовалой девочки Регина Голошубова заявила о том, что она столкнулась с травлей после суда над врачами. Её слова передают "Вести Алтай".

Напомним, что ребёнок поступил в больницу 11 января 2021 года с ожогами, после того как опрокинула на себя стакан с кипятком. Врачи провели катетеризацию подключичной вены ребёнку с использованием набора большего диаметра, чем необходимо. Также они не использовали ультразвуковую визуализацию и ЭКГ-мониторинг.

Девочка погибла, а в её лёгком нашли 38 повреждений.

Суд приговорил врачей к трём годам колонии и запрету на ведение медицинской деятельности на срок в два года.

Мама умершей девочки рассказала журналистам о том, что после суда ей стали поступать угрозы. Люди пишут ей, что она оставила район без врачей.

Оказалось, что в ходе следствия женщине предлагали денежную компенсацию в обмен на расписку о том, что семья не имеет претензий к врачам.