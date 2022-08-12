МЧС сообщило об угрозе дальнейшего обрушения дома в Омске

Вторая сторона жилого дома в Омске, где обрушилась стена, находится в аварийном состоянии. Об этом заявил начальник главного управления МЧС РФ по Омской области Владислав Колодинский, пишет ТАСС.

«Вторая сторона тоже находится в аварийном состоянии, там всё оцепили», — ответил он на вопрос об угрозе дальнейшего обрушения многоэтажного дома.

Напомним, что сейчас завалы разбирают 47 человек, к ним направились ещё 75 специалистов. Пострадавших при ЧП, по предварительной информации, нет.