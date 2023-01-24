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Михалкова выписали из больницы

Режиссёр уже находится дома, однако ему ещё нужно восстановиться

24 января 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Режиссёр Никита Михалков заявил, что его выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости

"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", – отметил Михалков. 

Напомним, что Михалкова госпитализировали 5 января. В пресс-службе режиссёра заявляли, что он попал в больницу с гриппом. Сначала кинематографиста поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ. 

Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Некоторые СМИ сообщали о наличии у него коронавируса, однако представители Михалкова опровергли информацию. 

Комментарии 14

  • Вывернулся?
    25 января, Гость   Ответить
  • Вывернулся? ***** А чем Михалков не угодил? Не нравится его мнение?
    25 января, Гость   Ответить
  • Здоровья Никите Сергеевичу и новых Бесогонов!
    25 января, Гость   Ответить
  • Вывернулся? - Ксюша, ты свои сообщения подписывай уже...
    25 января, Гость   Ответить
  • Он борется с Либерофаном.
    25 января, Гость   Ответить
  • ***А чем Михалков не угодил? Не нравится его мнение?*** Барин, а все остальные - холопы!
    25 января, Гость   Ответить
  • Барин, а все остальные - холопы! ***** Вы его публицистику вообще смотрели? Там нет ничего от барства. А ваше ощущение - лишь комплекс неполноценности.
    25 января, Гость   Ответить
  • Странно.Я при виде его не чувствую себя холопом,а его не представляю барином.Кстати, а какая у вас родословная )
    25 января, Гость   Ответить
  • Самодовольный, сытый, наглый, при власти при любой власти, бережно собирающий деньги для "культуры" с лозунгом "Я говорю культура подразумеваю Михалков, я говорю Михалков подразумеваю культуру". Когда мы избавимся от этого нароста на наших жалких остатках культуры. Это плесень на "золотом" и "серебряном" веке Русской культуры
    25 января, Гость   Ответить
  • Самодовольный, сытый, наглый, при власти при любой власти, бережно собирающий деньги для "культуры" с лозунгом "Я говорю культура подразумеваю Михалков, я говорю Михалков подразумеваю культуру". ****** А успешные всегда бесят неуспешных и бесталанных, это не только ваша беда. Это общая черта серых людишек. Мне нет смысла рекламировать Никиту Сергеевича среди вашего помета, это неразумно. Просто у вас есть свое якобы творчество. Типа Сваты или Хардемарины) а есть другое. Оно вам непонятно, а потому тревожит и бесит. Вы охолонитесь маленько. Почитайте из серебряного века Бальмонта, почувствуйте себя культурным)
    25 января, Гость   Ответить
  • ***Вы охолонитесь маленько. Почитайте из серебряного века Бальмонта, почувствуйте себя культурным)*** Вот, вот... Весь ВАШ снобизм налицо. Мол, знайте свое место.
    25 января, Гость   Ответить
  • "Россия, чуешь кожный зуд, три Михалкова по тебе ползут" (с) В. Гафт
    25 января, Гость   Ответить
  • Самодовольный, сытый, наглый - Ксюша, зависть один из 7 смертных грехов. И маме об этом скажи...
    25 января, Гость   Ответить
  • Самодовольный, сытый,наглый-так можно описать любого либерала.Наглый?Михалков никогда не выпячивает свою уверенность ,наоборот,часто повторяет,что то что он сказал,это его личное мнение.Сытый?Да,на его лице не читаются следы переносимого голода.Самодовольство?Ну пусть будет так:он же известнейший актёр и режиссёр.Однако, как раз либералы и ставят себя превыше всех-превыше властей и толпы )Потому что они свободомыслящие в отличии от других.Их мнение не такое как у вас)
    25 января, Гость   Ответить
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