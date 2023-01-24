Михалкова выписали из больницы

Режиссёр уже находится дома, однако ему ещё нужно восстановиться

24 января 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Режиссёр Никита Михалков заявил, что его выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Уверен, что очень во многом, кроме огромного труда врачей и всех тех, кто был рядом, ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой. Конечно, ещё требуется какое-то время на восстановление и реабилитацию, но раз врачи меня отпустили, значит, они спокойны", – отметил Михалков.

Напомним, что Михалкова госпитализировали 5 января. В пресс-службе режиссёра заявляли, что он попал в больницу с гриппом. Сначала кинематографиста поместили в 67-ю московскую городскую больницу, однако позднее перевели в 52-ю ГКБ.

Ему был поставлен диагноз «идиопатическая пневмония». Некоторые СМИ сообщали о наличии у него коронавируса, однако представители Михалкова опровергли информацию.