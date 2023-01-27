Министр обороны Эстонии сбил лося, возвращаясь "из ополчения"

Глава ведомства не пострадал, животное погибло

27 января 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура сбила насмерть лося, сообщает РИА Новости.

Как рассказал министр в соцсетях, в результате "столкновения автомобиля и лося пострадали оба".

"К сожалению, лось погиб, машину, видимо, придётся списать, но, к счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы", – уточнил Певкур.

Инцидент произошёл, когда министр возвращался с военных учений, в которых приняли участие подразделения военизированного ополчения.