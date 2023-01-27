Министр обороны Эстонии сбил лося, возвращаясь "из ополчения"
Глава ведомства не пострадал, животное погибло
27 января 2023, 13:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Машина министра обороны Эстонии Ханно Певкура сбила насмерть лося, сообщает РИА Новости.
Как рассказал министр в соцсетях, в результате "столкновения автомобиля и лося пострадали оба".
"К сожалению, лось погиб, машину, видимо, придётся списать, но, к счастью, все находившиеся в автомобиле здоровы", – уточнил Певкур.
Инцидент произошёл, когда министр возвращался с военных учений, в которых приняли участие подразделения военизированного ополчения.
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