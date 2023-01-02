Минобороны РФ: 63 военных погибли после удара по Макеевке

Родным и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка

02 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: t.me/readovkanews

В ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ нанесли удар реактивными снарядами по месту временной дислокации российских военных в Макеевке. В результате погибли 63 человека. Об этом уведомило Министерство обороны России.

«Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооружённых сил в районе населённого пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сводке министерства.

1 января замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов подтвердил сообщения в СМИ о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар системой HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда находившиеся там мобилизованные военнослужащие сели за праздничный стол.