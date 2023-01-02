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Минобороны РФ: 63 военных погибли после удара по Макеевке

Родным и близким погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка

02 января 2023, 21:01, ИА Амител

Фото: t.me/readovkanews
Фото: t.me/readovkanews

В ночь с 31 декабря на 1 января ВСУ нанесли удар реактивными снарядами по месту временной дислокации российских военных в Макеевке. В результате погибли 63 человека. Об этом уведомило Министерство обороны России.

«Киевским режимом нанесён удар шестью реактивными снарядами системы залпового огня HIMARS производства США по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооружённых сил в районе населённого пункта Макеевка Донецкой Народной Республики. Российскими средствами ПВО два реактивных снаряда HIMARS были сбиты. В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — говорится в сводке министерства.

1 января замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов подтвердил сообщения в СМИ о том, что в новогоднюю ночь ВСУ нанесли ракетный удар системой HIMARS по зданию ПТУ в Макеевке, когда находившиеся там мобилизованные военнослужащие сели за праздничный стол.

Комментарии 14

  • За праздничным столом ?
    02 января, Гость   Ответить
  • Или я дурак или командование: в зоне поражения не следует собирать столько народа "за праздничным столом"!!!!
    03 января, Гость   Ответить
  • Опыт не учит. Рагозин тоже сидел за столом в ресторане....
    03 января, Гость   Ответить
  • Кто из командования ответит за этот "праздник" ?
    03 января, Гость   Ответить
  • Опыт не учит." Любим мы плясать на граблях!!!
    03 января, Гость   Ответить
  • Да есть вина командования ,а сами то думали головами ,что возможен прилёт снарядов ,тем более о размещении подразделения знали местные жители ,о чем уже есть информация в инете ,кроме того в сети были телефоны ,это ужас …
    03 января, Гость   Ответить
  • Как точно ударили
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, и они ВСЕ звонили по мобильникам телефонам и поздравляли!! по этой фигне и наводка прошла КТО допустил массовый выход в сеть-то??? удар был именно в 00:01, на той стороне никто и не думал отдыхать и праздновать , 4 химарса, 2 сбили, 2 прошло((. все были в здании ПТУ 2х этажном, оно полностью разрушено, раненые есть
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, наводка по активности сотовых телефонов потому что!!! муж уехал туда, так им КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено звонить, наводка сразу gps по активным выходам в сеть, так же, как работают "пробки на дорогах"
    03 января, Гость   Ответить
  • это катастрофический просчет командования и недопустимая оплошность. НЕТ сотовым телефонам на фронте!!!!!!!
    03 января, Гость   Ответить
  • Как точно ударили ---- там до врага всего 15 км... поэтому больше 300 двухсотых...
    03 января, Гость   Ответить
  • Так сколько все же погибших на самом деле? А то в интернете другую цифру называют.
    03 января, Гость   Ответить
  • Народ говорит пора казнить на площадях публично наводчиков, диверсантов, но власть боится как черт ладана этого побуждая врагов на каждом шагу убивать наших солдат. Они не боятся убивать наших сторонников только высказывающих мнение в нашу пользу. А в отношении наших солдат совершается наглое убийство и не бе не ме не кукареку.
    03 января, Гость   Ответить
  • А как называются люди, незаконно, да ещё и с оружием находящиеся на територии чужого государства?
    03 января, Гость   Ответить
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