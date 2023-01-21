Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов

Также в списке оказались депутат Мосгордумы Дарья Беседина, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и другие

21 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), депутата Московской городской Думы Дарью Беседину и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщает ТАСС.

В списке оказались актёр Антон Устимов, политик из Карачаево-Черкессии Ибрагим Яганов, блогер Вадим Харченко, а также проект "T9 NSK" из Новосибирска. В обосновании указана статья 7 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Как отметили в Минюсте, Беседина принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Монеточка получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, а также высказывалась против СВО. Осечкин также высказывался против СВО и получал поддержку от иностранных источников.