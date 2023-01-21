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Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов

Также в списке оказались депутат Мосгордумы Дарья Беседина, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин и другие

21 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минюст РФ добавил в реестр иноагентов певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), депутата Московской городской Думы Дарью Беседину и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом сообщает ТАСС.

В списке оказались актёр Антон Устимов, политик из Карачаево-Черкессии Ибрагим Яганов, блогер Вадим Харченко, а также проект "T9 NSK" из Новосибирска. В обосновании указана статья 7 федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Как отметили в Минюсте, Беседина принимала участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Монеточка получала поддержку от иностранных источников, осуществляла сбор средств в поддержку Украины, а также высказывалась против СВО. Осечкин также высказывался против СВО и получал поддержку от иностранных источников.

 

Комментарии 8

  • Сводки сражений с ветряными мельницами ?
    21 января, Гость   Ответить
  • Остались только Газманов и Полад Бюльбюль оглы
    21 января, Гость   Ответить
  • Остались все, только многие стали назваться иногентами. Потому что шоу бизнес аналог слову продано. А кто девочку ужинает, тот ее и танцует. Не всех девочек, но большинство
    21 января, Гость   Ответить
  • Гость, Стесняюсь спросить Кто девочку есаулку танцует?
    21 января, Гость   Ответить
  • В рабочий полдень FM -а вот письмо, от постоянной нашей слушательницы из г.Мухосранска, Срульман. Сары Моисеевны. Она хотела бы послушать песню "Нимфоманка" - не выпендривайтесь Сара Моисеевна. Слушайте свою любимую песню "Валенки" ))))
    21 января, Гость   Ответить
  • Кто девочку есаулку танцует? --- я же написал, не всех девочек
    21 января, Гость   Ответить
  • Сара Моисеевна уже давно в Израиле, какие ей "Валенки", ей надо нимфоманку или ЛГБТ
    21 января, Гость   Ответить
  • Монеточка - это унылое гавно. Вы в жизни не стали бы такое слушать. Но блатное сердце сейчас вам диктует нагадить на правящий в стране режим. Зря. Режим вас не оценит. Далее кто - Осечкин из ГУЛАГу.нет. А он давно уже зарубежом и живет на окормлении Радио Свобода, из госдеповских денег. Т9нск это про педерастов проект. Трансгендеры и прочие балующиеся под свой хвост. Дарья Беседина - членша Яблока, человек с зелеными волосами, топит за права человека, ну в ее понимании человека. А в ее понимании человек должен быть против власти, ездить на велосипеде, и любить педерастов, кои и являются лучшими представителями человечества. Вам достаточно, чтобы понять что это за мрази?
    21 января, Гость   Ответить
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