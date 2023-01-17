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Младенца зарезали и выкинули. Спустя пять лет нашли мать девочки и отца из Алтайского края

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

17 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: kchr.sledcom.ru
Фото: kchr.sledcom.ru

В Карачаево-Черкесии женщину будут судить за убийство своего новорождённого ребёнка, совершённое в 2017 году, сообщает региональный СК.

"Ночью 6 апреля 2017 года женщина, находясь по месту своей работы в хлебопекарне, родила девочку. Сразу после родов, думая, что не сможет содержать и воспитать ребёнка ввиду тяжёлого материального положения, опасаясь морального осуждения со стороны родственников и знакомых, которые не знали о её беременности, совершила убийство новорождённой, причинив ей колото-резаные ранения в область шеи", – рассказали в ведомстве.

Тело девочки запаковала в картонную коробку и выкинула в воду на берегу поймы Большого Ставропольского канала.

Женщину долго не могли найти. Следствие провело более 500 генетических экспертиз. В ноябре 2022 года провели дополнительную молекулярно-генетическую экспертизу по новым технологиям, которая установила генотип отца и матери девочки.

"Матерью оказалась 29-летняя местная жительница, которая полностью признала свою вину в содеянном и детально рассказала все обстоятельства", – отметили в СК.

Как уточняют "Вести. Ставрополье", отцом ребёнка оказался 36-летний житель Алтайского края, который ничего не знал о произошедшем. Мать убитой девочки нашли в Краснодарском крае, где она скрывалась от следствия.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за "убийство матерью новорождённого ребёнка".

 

Комментарии 6

  • О Боже....такое разве возможно??? Тогда "героини" те матери, которые просто отказались от своих детей .....
    17 января, Гость   Ответить
  • Хуже зверя...
    17 января, Гость   Ответить
  • мать девочки и отца? ничего не смущает в формулировке? Не грамотней было написать : "нашли родителей девочки"? или "Нашли мать и отца девочки"?. Что творится-то ? Элементарную мысль так сформулируют, что хоть стой, хоть падай. То Экскаватор в состоянии опьянения, то у собаке уши отпали , когда она прайс увидела в ветлечебнице.
    17 января, Гость   Ответить
  • Подобных мразей надо вешать. Умышленное убийство пять лет. Курам на смех. Каков нравственный уровень судьи. Может он тоже того??????
    17 января, Гость   Ответить
  • Убийство новорождённого может свидетельствовать о послеродовой горячке. Учитывая в каких условиях проходили роды и если женщина, спустя время, раскаивается и признаёт вину, возможно не умышленное, не запланированное убийство. Почему же ей ума не хватило вызвать скорую, родить в роддоме и отказаться от ребёнка? - всё бы осталось в тайне даже от полового партнёра.
    17 января, Гость   Ответить
  • Что бы там ни было, папаня не виноват и на всех стадиях...молодец.
    18 января, Гость   Ответить
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