Младенца зарезали и выкинули. Спустя пять лет нашли мать девочки и отца из Алтайского края

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы

17 января 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: kchr.sledcom.ru

В Карачаево-Черкесии женщину будут судить за убийство своего новорождённого ребёнка, совершённое в 2017 году, сообщает региональный СК.

"Ночью 6 апреля 2017 года женщина, находясь по месту своей работы в хлебопекарне, родила девочку. Сразу после родов, думая, что не сможет содержать и воспитать ребёнка ввиду тяжёлого материального положения, опасаясь морального осуждения со стороны родственников и знакомых, которые не знали о её беременности, совершила убийство новорождённой, причинив ей колото-резаные ранения в область шеи", – рассказали в ведомстве.

Тело девочки запаковала в картонную коробку и выкинула в воду на берегу поймы Большого Ставропольского канала.

Женщину долго не могли найти. Следствие провело более 500 генетических экспертиз. В ноябре 2022 года провели дополнительную молекулярно-генетическую экспертизу по новым технологиям, которая установила генотип отца и матери девочки.

"Матерью оказалась 29-летняя местная жительница, которая полностью признала свою вину в содеянном и детально рассказала все обстоятельства", – отметили в СК.

Как уточняют "Вести. Ставрополье", отцом ребёнка оказался 36-летний житель Алтайского края, который ничего не знал о произошедшем. Мать убитой девочки нашли в Краснодарском крае, где она скрывалась от следствия.

Женщине грозит до пяти лет лишения свободы за "убийство матерью новорождённого ребёнка".