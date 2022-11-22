На мобилизованного жителя Алтайского края мошенники «повесили» кредит в миллион рублей и лишили личных сбережений, пока он находился в учебном центре в Омске. Об этом рассказала алтайская журналистка Татьяна Долгова в своём Telegram-канале.

Павла Титова мобилизовали 29 сентября. Злоумышленники решили «подловить» его в стрессовой ситуации — сначала ему позвонил «следователь», который заявил, что с его счёта пытались снять деньги неизвестные. Позднее ему позвонила «сотрудница Центробанка», скинула в мессенджер «подтверждающие документы» и попросила для защиты средств скачать мобильное приложение.

Сначала на имя Титова оформили кредит в «Газпромбанке» на 1,16 млн рублей, а потом перевели средства частями на свои счета.

По словам Павла, узнав, что он мобилизован, липовая сотрудница Центробанка назвала его героем и пожелала вернуться живым. Сам военнослужащий ждёт отправки в зону СВО и просит совета у компетентных людей — как поступить в данной ситуации.