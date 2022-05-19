Молния ударила в ЛЭП и обесточила заправки и село в Алтайском крае

Молния ударила в ЛЭП в селе Полковниково Косихинского района Алтайского края, сообщают читатели amic.ru. Согласно их словам, в результате обесточенным оказался не только населенный пункт, но и заправки вдоль части Чуйского тракта.

Точный масштаб отключений электричества уточняются, информация о сроках восстановления работы линий электропередачи выясняется.

Напомним, что сегодня по отдельным районам Алтайского края прошел дождь с грозой. При этом в регионе сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса.